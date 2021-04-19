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Происшествия

Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены

Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Ее увезли в больницу, где она вскоре умерла, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла сегодня, 19 апреля, в районе улицы Урдинская в Уральске. В настоящее время известно, что мужчина 1991 года рождения нанес женщине удары ножом. Ее увезли в больницу, где позже она скончалась. Подозреваемого задержали около 17.00 в районе Ледового дворца на проспекте Абая. - Было совершено особо тяжкое преступление на территории г.Уральска. Сейчас по подозрению в совершении преступления задержан предполагаемый подозреваемый, проводятся следственн
Дана Рахметова
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены
Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Ее увезли в больницу, где она вскоре умерла, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти женщины
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти женщины
Трагедия произошла сегодня, 19 апреля, в районе улицы Урдинская в Уральске. В настоящее время известно, что мужчина 1991 года рождения нанес женщине удары ножом. Ее увезли в больницу, где позже она скончалась. Подозреваемого задержали около 17.00 в районе Ледового дворца на проспекте Абая. - Было совершено особо тяжкое преступление на территории г.Уральска. Сейчас по подозрению в совершении преступления задержан предполагаемый подозреваемый, проводятся следственные действия, начато расследование, по окончанию которого вам дополнительно сообщим, - рассказал замначальника управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов. Между тем имеется информация, что по подозрению в смерти женщины задержан сотрудник ЖКХ г. Уральск и ножевые ранения он нанёс своей жене. Однако в полиции данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, пообещав предоставить всю информацию позже. Другие подробности выясняются.
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти женщины
Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти женщины
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полиция ЖКХ супруги ножевые ранения

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