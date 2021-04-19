Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены

Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Ее увезли в больницу, где она вскоре умерла, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла сегодня, 19 апреля, в районе улицы Урдинская в Уральске. В настоящее время известно, что мужчина 1991 года рождения нанес женщине удары ножом. Ее увезли в больницу, где позже она скончалась. Подозреваемого задержали около 17.00 в районе Ледового дворца на проспекте Абая. - Было совершено особо тяжкое преступление на территории г.Уральска. Сейчас по подозрению в совершении преступления задержан предполагаемый подозреваемый, проводятся следственн