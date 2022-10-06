– 27 февраля в 20:00 контролер Толеев увидел, что в камере №20 не спал осуждённый Уколов. Он в грубой форме сделал ему замечание, в ходе чего возникла словесная перепалка. Другие заключенные от ругани проснулись и сделали замечание Толееву. Тогда последний пригрозил Уколову, что из-за его выходки и дерзости «будет страдать вся камера». Первого марта Толеев заступил на дежурство в дневную смену и сообщил об инциденте заместителю начальника отдела режима и охраны Сержану Утегенову, Байториеву, Салтаеву и Кенжеш о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами. В тот же день Утегенов, Толеев и Кенжеш вывели всех арестантов из камеры №20 и строем повели по коридору в сторону медсанчасти. Там заключённых построили вдоль стены. Далее Уколовы, Обровец, Абдулла, Траисова и Кереева завели на лестничную площадку, где их также построили лицом к стене, - говорится в материалах дела.После чего сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключённых и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку. Сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия. Таким образом суд приговорил Сержана Утегенова признать виновным по статье 146 УК РК «Пытки» и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Он также лишён звания старшего лейтенанта юстиции. Однако наказание Утегенова является условным. Самархан Салтаев также признан виновным в пытках, ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Суд лишил его специального звания капитана юстиции. Наказание Салтаева тоже является условным. А вот Дархану Байториеву повезло меньше. Свой срок лишения свободы в три года он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Звания лейтенанта юстиции его также лишили и запретили занимать вышеуказанные должности в течение трёх лет. Алпамыса Кенжеша суд признал виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Звания младшего сержанта он тоже лишился. Кроме этого, суд обязал осуждённых выплатить Ивану Обровец моральную компенсацию в 500 тысяч тенге, Траисову - один миллион тенге, Туймалиеву - 500 тысяч тенге. А Уколов имеет право взыскать со своих обидчиков расходы на лечение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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