Кроме этого, суд лишил их званий и обязал выплатить моральную компенсацию потерпевшим, передаёт портал «Мой ГОРОД». Десять заключённых пострадали в массовой драке в колонии Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 сентября в Уральском городском суде огласили приговор в отношении четырёх сотрудников учреждения РУ-170/1 ДУИС по ЗКО, которые обвинялись в пытках над заключёнными. На скамье подсудимых 30-летний замначальника отдела режима и охраны Сержан Утегенов, 29-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Самархан Салтаев, 28-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Дархан Байториев и 22-летний контролер отдела режима и охраны Алпамыс Кенжеш. Приговор огласила судья Магира Китарова. Из материалов дела следует, что с 27 февраля по первое марта прошлого года в камере №20 содержались прибывшие в учреждение заключённые, которые впервые были осуждены - Виталий Уколов, Алексей Кереев, Иван Обровец, Артем Траисов, Роман Ибатуллин, Магжан Туймалиев, Николай Болдырев, Рубек Сейткереев и Батырхан Абдулла.
– 27 февраля в 20:00 контролер Толеев увидел, что в камере №20 не спал осуждённый Уколов. Он в грубой форме сделал ему замечание, в ходе чего возникла словесная перепалка. Другие заключенные от ругани проснулись и сделали замечание Толееву. Тогда последний пригрозил Уколову, что из-за его выходки и дерзости «будет страдать вся камера». Первого марта Толеев заступил на дежурство в дневную смену и сообщил об инциденте заместителю начальника отдела режима и охраны Сержану Утегенову, Байториеву, Салтаеву и Кенжеш о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами. В тот же день Утегенов, Толеев и Кенжеш вывели всех арестантов из камеры №20 и строем повели по коридору в сторону медсанчасти. Там заключённых построили вдоль стены. Далее Уколовы, Обровец, Абдулла, Траисова и Кереева завели на лестничную площадку, где их также построили лицом к стене, - говорится в материалах дела.
После чего сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключённых и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку. Сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия. Таким образом суд приговорил Сержана Утегенова признать виновным по статье 146 УК РК «Пытки» и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Он также лишён звания старшего лейтенанта юстиции. Однако наказание Утегенова является условным. Самархан Салтаев также признан виновным в пытках, ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Суд лишил его специального звания капитана юстиции. Наказание Салтаева тоже является условным. А вот Дархану Байториеву повезло меньше. Свой срок лишения свободы в три года он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Звания лейтенанта юстиции его также лишили и запретили занимать вышеуказанные должности в течение трёх лет. Алпамыса Кенжеша суд признал виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Звания младшего сержанта он тоже лишился. Кроме этого, суд обязал осуждённых выплатить Ивану Обровец моральную компенсацию в 500 тысяч тенге, Траисову - один миллион тенге, Туймалиеву - 500 тысяч тенге. А Уколов имеет право взыскать со своих обидчиков расходы на лечение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.