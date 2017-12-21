Мы находимся по адресу: г.Уральск, ул.Курмангазы, 69 (ТД «Азиза»), отдел "Мода в доме", 1 этаж, 103 бутик.

Новый год - время подарков и сюрпризов. У нас в продаже вазы, картины, часы, домашний текстиль, ковры и, конечно, новогодние товары. Акция пройдет с 20 декабря по 14 января. Главный приз - сертификат на 100000 тенге, а также множество других ценных сертификатов и призов.На правах рекламы.