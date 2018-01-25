Совещание по сельскому хозяйству в районе провел аким Атырауской области

Аким Нурлан НОГАЕВ прибыл в Миялы для того, чтобы посмотреть как развивается район, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоит отметить, что по уровню развития сельского хозяйства Кызылкогинский район занимает одно из первых мест среди всех районов. Создание сельскохозяйственных кооперативов, которых на сегодняшний день в районе насчитывается 5, позволяет рассчитывать на быстрое развитие АПК. Примером этому служит убойный цех, который оборудован по всем стандартам производства и требованиями санитарии. Сельчане могут воспользоваться не только услугами забоя скота, но и реализовать мясо

Аким Нурлан НОГАЕВ прибыл в Миялы для того, чтобы посмотреть как развивается район, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Стоит отметить, что по уровню развития сельского хозяйства Кызылкогинский район занимает одно из первых мест среди всех районов. Создание сельскохозяйственных кооперативов, которых на сегодняшний день в районе насчитывается 5, позволяет рассчитывать на быстрое развитие АПК.

Примером этому служит убойный цех, который оборудован по всем стандартам производства и требованиями санитарии. Сельчане могут воспользоваться не только услугами забоя скота, но и реализовать мясо здесь же.

- Мы создали сельскохозяйственный кооператив. Если в самом начале он насчитывал 28 членов, то сегодня их уже 125. Это позволило нам взять льготный кредит, часть процентов по которому выплачивает государство. Построили цех, принимаем скот, как у членов кооператива, так и у других сельчан. Количество участников кооператива постоянно растет, люди понимают всю выгоду кооперативов. 100 участников уже получили кредиты на сумму 362 миллиона тенге, - рассказывает председатель сельскохозяйственного кооператива Айжан ИЗИМОВА.

Касательно сферы медицины, сегодня в районе действуют центральная районная больница на 50 койко-мест, 9 врачебных амбулаторий и 6 медицинских пунктов. За прошлый год медицинская помощь была оказана более чем сто сорока тысячам пациентов.

Сегодня обеспеченность района дошкольными учреждениями составляет 75% детей в возрасте от 1 до 6 лет и 100% от 3 до 6 лет. Местные школьники являются частыми победителями областных и республиканских предметных олимпиад. Все учебные заведения обеспечены интернетом и мультимедийными классами. Закрыт вопрос аварийных школ.

Если говорить о материально-техническом обеспечении учебных заведений, то на сегодняшний день приобретено и установлено 65 модифицированных кабинетов, 85 мультимедийных досок. В следующем году в районе запланирована сдача двух детских садов на 100 и 290 мест, а так же средней школы на 424 ученических места

Визит акима области Нурлана НОГАЕВА в Кызылкогинский район продолжился приемом граждан в общественной приемной районного филиала партии Нур Отан. После чего глава района присутствовал на отчете акима района перед населением, а также провел кустовое совещание касающееся сферы сельского хозяйства и ветеринарии.

Камилла МАЛИК