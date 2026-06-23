Современное общежитие для 900 студентов построят в Атырау

Для студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова планируют возвести общещитие на 900 мест. Проект уже подготовили. Существующее здание снесут, а на его месте появится новый и современный студенческий дом. Здание постоят за счёт государственных инвестиций, сообщает Региональная служба коммуникаций.

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Новый объект будет построен по заказу управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области. Генеральным проектировщиком выступает ТОО "Авангард ОК". Общежитие будет состоять из трёх взаимосвязанных блоков. Проектом предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания, обучения и организации досуга студентов.

- В блоках А и В предусмотрены жилые комнаты для 800 студентов. На каждом этаже оборудуют отдельные секции для девушек и юношей. Кроме того, на первом этаже блока А разместятся медицинский кабинет, прачечная, склад для хранения личных вещей, пункт печати документов и продажи канцелярских товаров. В центральном блоке Б предусмотрены столовая на 100 мест, библиотека с читальным залом на 80 мест, компьютерные классы, центр организации досуга студентов, комнаты, адаптированные для студентов с особыми потребностями, а также актовый зал на 150 мест. Здесь также будут располагаться спортивный зал, рассчитанный на 20 тренажёров, раздевалки, душевые и санитарные узлы, - пояснили в Региональной службе коммуникаций.⠀

По информации заместителя руководителя управления Дархана Тилепбергена, проектные завершен и проходит госэкспертизу.