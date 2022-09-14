- Для всех будущих мам и пап Западно-Казахстанской области появление такого современного медицинского оборудования, безусловно, прекрасная новость. Вопрос снижения детской смертности и инвалидности очень актуален для нашей области. Уверена, что это оборудование станет отличной помощью нашим врачам в спасении, лечении и оздоровлении новорожденных. Благодарим фонды «Samruk-Kazyna Trust» и «AYALA» за аппарат гипотермии и монитор амплитудной электроэнцефалографии, - отметила директор Областного перинатального центра ЗКО Жанна Дильманова.

По информации управления здравоохранения, на сегодняшний день с точки зрения доказательной медицины автоматическая терапевтическая гипотермия рассматривается как единственный признанный в мире физический (немедикаментозный) метод защиты головного мозга новорожденных от необратимых повреждений, вызванных тяжелыми формами гипоксии в родах. Терапевтическую гипотермию необходимо применять в первые часы жизни новорожденного. До появления аппаратов гипотермия применялась подручными средствами – младенцев обкладывали пакетами со льдом или холодной водой. Врачи и медсестры в реанимации на протяжении десятков часов вручную поддерживали необходимую для спасения центральной нервной системы новорожденного низкую температуру его тела. Аппарат гипотермии снимает с них эту огромную нагрузку. Он автоматически поддерживает точную температуру, позволяя контролировать метаболизм и восстановление клеток в пораженных участках головного мозга младенца. Монитор амплитудной электроэнцефалографии помогает врачам отслеживать и эффективно корректировать применяемую терапию.В Областном перинатальном центре Уральска ежегодно принимаются более шести тысяч родов. Врачи отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных этого центра выхаживают около 300 детей в год. В этом году с января по август в этом отделении пролечено 176 новорожденных. К слову, Областной перинатальный центр получил современное реанимационное оборудование в рамках проекта «Управляемая гипотермия», от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» при спонсорской поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust».