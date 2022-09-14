Мероприятие прошло по предложению Армении, передает портал "Мой ГОРОД".  Токаев принял участие во внеочередной сессии ОДКБ Фото с сайта Ак орда Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на Акорде. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. - Главы государств заслушали информацию премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе. Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам, - говорится на сайте. Напомним,  протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. К тому времени мирные митинги начались и в других городах Казахстана. 5 января начались массовые беспорядки и в вооруженные стычки. В стране был объявлен режим ЧП. Шестого января Токаев дал разрешение стрелять на поражение и без предупреждения. Позже президент обратился в ОДКБ за помощью и в республику прибыли миротворцы. В общей сложности в январских событиях погибли 232 человека, в том числе несколько детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    