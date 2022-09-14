- По данным территориальной инспекции, охота на уток, гусей, куропаток, перепелов, кекликов разрешается с 15 сентября по 30 ноября, барсука и кабана – с 15 сентября по 31 декабря. А зимний сезон охоты на зайцев, корсаков продлится с 1 ноября по 15 февраля. Охота на волков разрешена с 1 января по 31 декабря, - пояснил Нурлан Имангалиев.

- У всего есть мера. Беречь богатство природы, сохранять спокойствие в природе – наша обязанность. Нарушители охотничьего режима, не подчиняющиеся правилам, будут привлекаться к ответственности, то есть можно охотиться только при наличии удостоверения охотника, разрешения на пользование животным миром, путевки на объект охотничьего хозяйства, разрешения на хранение и ношение оружия и пуль для отдельных охотников, паспорта при отлове хищных птиц, - сказал Имангалиев.

Фото предоставлено РСК Атырауской области Как сообщил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Имангалиев, с 15 сентября в области на закрепленных охотничьих хозяйствах начинается осенний сезон охоты, который продлится до 30 декабря.В настоящее время в регионе обитает 21 вид млекопитающих и 114 видов птиц. При охоте на кабана, косулю, волка, зайца, лисицу, корсака, степного суслика, барсука, сурка, выхухоля, утку, гуся, лысуху, куропатку, тетерева, перепела допускается лишь количество, указанное в охотничьей путевке.По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Атырауской области, в прошлом году выявлено 11 нарушителей правил охоты, причинен ущерб на сумму 862, 7 миллиона тенге. Отметим, в регионе официально зарегистрировано более шести тысяч охотников, из них около трех тысяч регулярно охотятся.