По информации ведомства, для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Карачаганак» были утверждены специальные правила и вывешены на входе в спортивный комплекс. Согласно этим же правилам, каждый житель может использовать беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки, расположенные в комплексе, не допускается использование искусственного газона для футбольного поля. — О том, почему не допускается использование газона, мы неоднократно писали со времени открытия спорткомплекса, то есть с 2017 года. Искусственный газон используется для учебно-тренировочных занятий спортивной школы, для соревнований по футболу. В связи с бережным использованием искусственный газон находится в исправном состоянии и по сей день. Ухаживать за искусственным газоном очень сложно. Поэтому для пользования населения не сдается. Согласно правилам, время для посетителей спортивного комплекса до 22.00 часов вечера. Если в летний период световые фонари включались поздно из-за естественного освещения, то в настоящее время световые фонари включаются рано, прямого отношения к ним не имеет ни одно руководство. Иногда по техническим причинам фонари могут включаться позже, в это время незамедлительно стараемся исправить нарушения. Со стороны жителей и спортсменов жалоб к лампам освещения не поступало, — рассказали в отделе. Как отметили в ведомстве, физкультурно-оздоровительный комплекс «Карачаганак», не предназначен для одной важной личности. Спортивный комплекс используется для занятий спортом жителей района в свободное время, для учебно-тренировочных занятий учащихся районных детско-юношеских спортивных школ, а также для организации и проведения крупномасштабных спортивно-культурных мероприятий.