- При обыске у него обнаружили 71 куст культивированной конопли, удобрения, пульверизатор для обработки растений, в сарае нашли высушенную марихуану. Во дворе дома он оборудовал три высоких огороженных помещения без крыши, провел воду для полива и высадил семена из Голландии. Оперативникам удалось выяснить, что любитель экзотических растений около трех месяцев назад через интернет заказал 100 семян, - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что во время проведения ОПМ «Карасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступлениям в поселке Кардон был задержан 53-летний мужчина.Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".