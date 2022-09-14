Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента обеспечения качества в сфере образования ЗКО Булбул Кузембаева сообщила, что зачастую большинство руководителей образовательных учреждений не соблюдают этические нормы. А некоторые руководители не могут создать стабильную и позитивную морально-психологическую обстановку в коллективе. В качестве примера спикер привела случаи, когда в департамент с жалобой обратились воспитатели детских садов Казталовского и Акжайыкского районов. Они пожаловались на своих руководителей. Их доводы были рассмотрены в консультативно-совещательном органе при департаменте. В отношении заведующей детским садом Казталовского района возбуждено административное дело за привлечение воспитателей к работам, не относящимся к их профессиональным обязанностям, ей сделали замечание. В отношении заведующей детским садом Акжайыкского района за несоблюдение этических норм применена дисциплинарная мера в виде «выговора». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.