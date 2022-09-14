Кайрат Нурлыбаев назначен акимом Махамбетского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима Атырауской области подозревают в растрате бюджетных средств Кайрат Нурлыбаев Аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Махамбетского районного маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с Администрацией Президента. Новым кандидатом на должность акима района стал Кайрат Нурлыбаев. До него этот пост занимал Ринат Жангылыш, который в июле этого года трагически погиб. Мужчина утонул в реке Урал. Стоит отметить, что Кайрата Нурлыбаева судили за присвоение или растрату вверенного чужого имущества группой лиц в особо крупном размере. Его вместе с заместителем председателя СПК "Буйыргын" Нурланом Бисембаевым обвиняли в растрате 83 миллионов тенге. Решением суда Кайрат Нурлыбаев и Нурлан Бисембаев были признаны невиновными, в их действиях нет состава преступления.
Трудовой стаж Кайрата Нурлыбаева: С 06.1990 г. по 08.1990 г. – рабочий строительного цеха племенного каракулеводческого завода «Гурьев», село Мукур Кызылкогинского района. С 08.1995 г. по 08.1996 г. – старший референт Хобдинского районного маслихата. С 09.1996 г. по 04.1997 г. – ремонтник-техник центральных отопительных котлов акционерного общества «Мукур», село Мукур Кызылкогинского района. С 02.1999 г. по 04.2003 г. занимал различные должности (специалист, заместитель акима округа, аким округа, заведующий отделом) в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района. С 06.2003 г. по 12.2008 г. работал на различных должностях в аппарате акима Курмангазинского района. С 12.2008 г. по 10.2012 г. – руководитель аппарата акима Индерского района. С 10.2012 г. по 05.06.2019 г. – заместитель акима Индерского района. С 06.2019 г. по 01.2021 г. – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области. С 01.2021 г. по настоящее время занимал должность заместителя акима Атырауской области.
