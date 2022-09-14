Трудовой стаж Кайрата Нурлыбаева: С 06.1990 г. по 08.1990 г. – рабочий строительного цеха племенного каракулеводческого завода «Гурьев», село Мукур Кызылкогинского района. С 08.1995 г. по 08.1996 г. – старший референт Хобдинского районного маслихата. С 09.1996 г. по 04.1997 г. – ремонтник-техник центральных отопительных котлов акционерного общества «Мукур», село Мукур Кызылкогинского района. С 02.1999 г. по 04.2003 г. занимал различные должности (специалист, заместитель акима округа, аким округа, заведующий отделом) в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района. С 06.2003 г. по 12.2008 г. работал на различных должностях в аппарате акима Курмангазинского района. С 12.2008 г. по 10.2012 г. – руководитель аппарата акима Индерского района. С 10.2012 г. по 05.06.2019 г. – заместитель акима Индерского района. С 06.2019 г. по 01.2021 г. – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области. С 01.2021 г. по настоящее время занимал должность заместителя акима Атырауской области.
