– В 118 школах скорость интернета ниже 10 мбит/с, 29,3% устаревших компьютеров, 12,1% интерактивных досок не работают. 70% школ обеспечены кабинетами новой модификации, только 50% - лабораториями. Имеющиеся кабинеты устарели на 64%. В целях обеспечения безопасности детей во всех школах установлено внутреннее, наружное видеонаблюдение, но не соответствует требованиям совместного приказа МВД и МОН и требуется установка дополнительных камер, - заявила Булбул Кузембаева.В 2022 году в области шесть школ находятся в аварийном состоянии, из них четыре школы в Казталовском районе, одна школа в Акжайыкском районе и одна - в Бурлинском районе. На сегодня в области насчитывается восемь трехсменных школ, из них шесть - по городу Уральск, одна школа в Теректинском районе и одна школа в Бурлинском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Казахстан пережил самый жаркий год за последние 85 лет
2025 год признан самым теплым на территории республики с 1941 года.
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 30 мая
Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре.
БҚО-да алимент төлеуден жалтарып жүрген борышкер сотталды
Ол алты айға бас бостандығынан айырылды.
Техпаспорта на квартиры и дома будут выдавать только онлайн
Подать заявку можно через портал eGov.kz.
БҚО-да темірбетон бұйымдарын шығаратын цех өртке оранды
Қызыл жалын Бәйтерек ауданына қарасты Мичурин ауылында тұтанған.
Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области
Ещё один пассажир с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
В Уральске прекратили дело о заживо сгоревшем мальчике
Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома прошлым летом.
Ақтөбеліктер қала күнін қалай тойлады?
Ақтөбе қаласына 157 жыл толды.
Забота, проверенная годами: «КДЛ ОЛИМП» организовала благотворительный обед в честь Құрбан айта и в преддверии своего 20-летия
Лидер лабораторной диагностики Казахстана — компания «КДЛ ОЛИМП» — отмечает двойной праздник добрыми делами. В честь священного праздника Құ...