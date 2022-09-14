- На территории школьного двора есть огороженная площадка, где установлены футбольные ворота, стойки для волейбола. Но волейбольная площадка засыпана просто песком, а вот футбольная (20 на 40 метров) засыпана гашенной известью. Говорят, что она не влияет на организм, на самом деле она очень вредна - оседает в носоглотке и легких. Не знаю, откуда взяли такую технологию. Дети два года не занимаются на этой площадке, потому что там невыносимая пыль! Это бомба замедленного действия. Вы только представьте, как там заниматься с мячом, и когда бегают дети, - сказал Сергей Щербань.

В редакцию "МГ" обратился учитель физкультуры средней общеобразовательной школы имени Талгата Бигелдинова в поселке Янайкино района Байтерек Сергей Щербань. Он рассказал, что два года назад в школе сделали капитальный ремонт, с тех пор у учеников нет возможности заниматься спортом на открытых площадках.К слову, в школе обучаются более сотни учеников. Учитель физкультуры обращался с этой проблемой к акиму района Байтерек и к заведующему районного отдела образования, но там ответили: "нет финансирования для ремонта площадки". В управлении образования ЗКО пообещали ситуацию прокомментировать позже.

