- Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия. Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке. Энергия атома – это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию, - сказал глава государства.

- Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств, - считает Токаев.

- В прошлом году по моей инициативе в Семее прошли памятные мероприятия, посвященные 200-летию классика русской и мировой литературы Федора Достоевского. Этот юбилей отмечался под эгидой ЮНЕСКО. Как известно, Фёдор Достоевский, находясь в ссылке, прожил в Семее несколько лет и подружился с нашим выдающимся ученым Шоканом Уалихановым, - вспомнил президент.

Фото "Борт №1" в Telegram Президент вновь обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации. По его словам, напряжённость достигла самой высокой точки.По словам президента, Казахстан неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса.Сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере.Их дружба стала ярким свидетельством взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов, отметил Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.