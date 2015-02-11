Сохранять рабочие места поручил президент Казахстана руководителям компаний, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня глава государства провел расширенное заседание в Акорде, на котором ряд министров выступили с докладами о текущей экономической ситуации в стране. Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz В ходе выступления министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев выступил с докладом о запуске новых инвестпроектов. В своей речи министр заявил, что это позволит сохранить и создать качественные рабочие места. Глава государства при этом обратил особое внимание на вопрос занятости населения, дав соответствующее поручение всем руководителям компаний.  "Особенно для крупных предприятий - для рабочего человека, самое главное сохранить его рабочее место. Я как бывший рабочий говорю. Можно для заработка его направить на это время (в случае сокращения - Прим. автора) куда-то, если он добровольно уйдет, то вопроса нет. Но я обращаюсь ко всем руководителям компаний: если будете вынужденно снижать производство, вынужденно сокращать людей - сохранить рабочее место, хотя он  (рабочий-прим. автора) будет работать, может быть, на другой работе. Это для человека и для его семьи принципиально важно", - заявил глава государства.