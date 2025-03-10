Создан банан, который не темнеет сразу после очистки

Продажу нового сорта уже одобрили в США, Канаде, Колумбии, Гондурасе и на Филиппинах. В ближайшее время продукт станет доступен и в Великобритании.

Об изобретении сообщает издание The Guardian. По словам ученых, инновационный сорт также темнеет на 30% медленнее через сутки после того, как с плодов снимают кожуру. Чтобы добиться этого, генетики отключили ген, отвечающий за выработку фермента полифенолоксидазы, который вызывает потемнение плодов.

Аналогичная технология уже использовалась в модификации яблок, томатов и грибов. При этом ученые не добавляли в банан чужеродную ДНК, поэтому новый продукт не относится к ГМО.

По словам исследователей, «отсроченное» потемнение — это естественный биологический процесс, который мог бы быть запущен самостоятельно в процессе эволюции бананов, но занял бы гораздо больше времени.

Продажу нового сорта уже одобрили в США, Канаде, Колумбии, Гондурасе и на Филиппинах. В ближайшее время продукт станет доступен и в Великобритании.

Ранее ученые проверили, одинаково ли люди воспринимают один и тот же цвет.



