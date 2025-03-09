Ученые проверили, одинаково ли люди воспринимают один и тот же цвет

Каждому участнику эксперимента поочередно показывали по два цвета и спрашивали, насколько «далекими» друг от друга он их считает. Разницу просили оценить по шкале от 0 до 7 или от минус 4 до плюс 4.

Недавно международная команда психологов, нейрофизиологов и специалистов в области биоинженерии рассмотрела вопрос восприятия цветов с точки зрения ощущения различий между ними. В статье для iScience они рассказали, что выяснили «мнения» в общей сложности 683 человек по поводу 93 цветов и оттенков.

Каждому участнику эксперимента поочередно показывали по два цвета и спрашивали, насколько «далекими» друг от друга он их считает. Разницу просили оценить по шкале от 0 до 7 или от минус 4 до плюс 4.

В итоге удалось построить картину, на которой расстояние между разноцветными точками соответствует воспринимаемой разнице между цветами для опрошенных. Интересно, что 257 участников исследования назвали себя дальтониками, и это подтвердилось в ходе соответствующих тестов.

Оказалось, что в целом ощущение разницы между цветами у не страдающих дальтонизмом совпадает, и из этого можно сделать вывод, что они действительно воспринимают цвета примерно одинаково. У людей с цветовой слепотой результаты получились не такими, как у остальных, но внутри своей группы они тоже воспринимают «палитру» схожим образом.

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