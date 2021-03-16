Создан тест на COVID-19, показывающий заразность больного

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый тест, который может определить не только наличие коронавируса в организме, но и его количество. Тест позволит медикам оценить степень заразности больного и предугадать тяжесть и исход болезни. Сейчас новая разработка ждет регистрации, передает iz.ru. Иллюстративное фото из архива "МГ" Анализ позволяет доказательно проследить за ходом COVID-19 и назначить правильное лечение. Тест позволит врачам выявить коронавирус в любых биологических материалах: мазках из носа и ротоглотки, мокроте, фекалиях и плазме крови. По предварительным данн