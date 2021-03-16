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Социум

Создан тест на COVID-19, показывающий заразность больного

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый тест, который может определить не только наличие коронавируса в организме, но и его количество. Тест позволит медикам оценить степень заразности больного и предугадать тяжесть и исход болезни. Сейчас новая разработка ждет регистрации, передает iz.ru. Иллюстративное фото из архива "МГ" Анализ позволяет доказательно проследить за ходом COVID-19 и назначить правильное лечение. Тест позволит врачам выявить коронавирус в любых биологических материалах: мазках из носа и ротоглотки, мокроте, фекалиях и плазме крови. По предварительным данн
Кристина Кобина
Создан тест на COVID-19, показывающий заразность больного
Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый тест, который может определить не только наличие коронавируса в организме, но и его количество. Тест позволит медикам оценить степень заразности больного и предугадать тяжесть и исход болезни. Сейчас новая разработка ждет регистрации, передает iz.ru.
В ЗКО за сутки зарегистрировали 41 новый случай COVID-19
В ЗКО за сутки зарегистрировали 41 новый случай COVID-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" Анализ позволяет доказательно проследить за ходом COVID-19 и назначить правильное лечение. Тест позволит врачам выявить коронавирус в любых биологических материалах: мазках из носа и ротоглотки, мокроте, фекалиях и плазме крови. По предварительным данным, стоить он будет столько же, сколько и ПЦР-тест. - Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения, - рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина. Отмечается, что у инфицированных SARS-CoV-2 содержание вируса в мазках из носо-, ротоглотки в первые дни по прошествии инкубационного периода может быть высоким даже при отсутствии симптомов респираторной инфекции. Это говорит о том, что такие люди могут активно распространять вирус, сами того не подозревая. Благодаря новому тесту их можно будет вовремя изолировать. Кроме того, анализ важен и для инфицированных с признаками поражения легких (пневмонии). — Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте в высокой концентрации коррелирует с более тяжелым течением заболевания и является неблагоприятным прогнозом, — объяснила Светлана Яцышина. — Наоборот, низкая концентрация РНК коронавируса или быстрое ее снижение является благоприятным признаком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
covid-19

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