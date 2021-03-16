В ЗКО без работы остались бухгалтеры, юристы и инженеры

Безработных стало больше после закрытия проектов на нефтегазовых месторождениях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Уже год прошел с момента, когда в Казахстане был объявлен режим ЧП и карантин. После того, как в области были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, многим предприятиям пришлось закрыться и работать дистанционно, некоторые вовсе перестали функционировать и отправили сотрудников в бессрочный отпуск без содержания, были и те, которые переквалифицировали свою деятельность. Жительница Уральска Алия работала долгие годы в рест