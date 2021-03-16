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Социум

В ЗКО без работы остались бухгалтеры, юристы и инженеры

Безработных стало больше после закрытия проектов на нефтегазовых месторождениях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Уже год прошел с момента, когда в Казахстане был объявлен режим ЧП и карантин. После того, как в области были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, многим предприятиям пришлось закрыться и работать дистанционно, некоторые вовсе перестали функционировать и отправили сотрудников в бессрочный отпуск без содержания, были и те, которые переквалифицировали свою деятельность. Жительница Уральска Алия работала долгие годы в рест
Кристина Кобина
В ЗКО без работы остались бухгалтеры, юристы и инженеры
Безработных стало больше после закрытия проектов на нефтегазовых месторождениях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
Фото из архива "МГ" Уже год прошел с момента, когда в Казахстане был объявлен режим ЧП и карантин. После того, как в области были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, многим предприятиям пришлось закрыться и работать дистанционно, некоторые вовсе перестали функционировать и отправили сотрудников в бессрочный отпуск без содержания, были и те, которые переквалифицировали свою деятельность. Жительница Уральска Алия работала долгие годы в ресторанном бизнесе, она была администратором в одном из банкетных залов, но вот около года не имеет постоянного заработка. - Когда нам запретили работать, мы сначала получали по 42 500, а потом нас отправили отдыхать. Конечно, людей это не остановило и мы подрабатывали на дому, обслуживали гулянки в коттеджах, но на этом много не заработаешь. Затем начались тотальные проверки мониторинговой группы и все, заказов становилось все меньше и меньше. Сейчас я занимаюсь лепкой полуфабрикатов на дому. Как будем жить дальше - не представляю, но нехватка денег ощущается очень остро, теперь я не то что не могу скопить денег, я не могу вовремя погашать свои кредиты, думаю лишь об одном, хоть бы не заболеть, иначе совсем будем голодать, - рассказывает мать-одиночка Алия. - Я не ходила и не вставала на биржу труда, потому что знаю, там могут предложить только лишь работу, которая оплачивается очень низко, а переучиваться и получать какую-либо профессию в моем возрасте поздновато. Еще один житель Уральска Анатолий также остался безработным 4 месяца назад, он трудился в нефтегазовой сфере, занимался проектированием в инофирме. Чаще всего это был вахтовый метод в Атырау, Аксае, Нур-Султане. - Всегда ездил по вахтам, но наш проект закрыли, объемов сейчас нет, я числился на бирже как безработный, получал пособие, но это капля в море, на эти деньги можно только закупить продукты питания, а вот уже на другие "хотелки" денег нет, - отмечает мужчина. - Пробовал устроиться в Уральске, но все говорят, что сами сводят концы с концами, проектов также нет. Я таксую, по-другому пока зарабатывать не получается. В отделе занятости и социальных программ ЗКО рассказали, какие специалисты чаще всего регистрируются как безработные и с чем связан прирост их числа. - Чаще всего в качестве безработных регистрируются бухгалтеры, юристы, экономисты, сварщики, учителя, арматурщики, бетонщики, водители, инженеры. Основной причиной регистрации ищущих работу в Центре занятости и оформляющих пособие по потере работы - является приостановление проектов на месторождениях в нефтегазовой сфере, - отметили в отделе занятости ЗКО. Также в отделе рассказали, что на 1 февраля этого года в центре занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 3886 человек, из них 1635 женщин и 2251 мужчин. Все они имеют общее среднее, техническое или профессиональное образование. Между тем, большая часть безработных приходится  на возраст от 30 до 44 лет - 1636 человек, вторую ступень по безработице занимает категория лиц до 29 лет - 1076 человек. Стоит отметить, согласно данным отдела занятости ЗКО, на 31 декабря прошлого года было трудоустроено на постоянную работу 2875 человек, на временные рабочие места - 2432 человека. - Уже в этом году, на 1 февраля, было трудоустроено на постоянную работу более 204 человек (из них 78%  в государственные учреждения), и 224 человека на временную работу, - отметили в отделе занятости и социальных программ. В прошлом году через центр занятости подали заявку на получение социальной выплаты по потере работы - 3864 человек, на 1 февраля этого года поступило 289 заявок на соцвыплату. К слову, по информации отдела занятости, у них есть открытые вакансии, по которым не требуется образования, это посудомойщицы, санитарки, уборщицы. Однако там установлена минимальная заработная плата (42 500 – 50 000 тенге). - В прошлом году на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным квалификациям по заявкам работодателей было направлено на обучение 45 человек, из них по специальностям: электрогазосварщик, электромонтер, машинист мостового крана, фрезеровщик, парикмахер, 1С-бухгалтер, повар, кондитер, слесарь-сантехник, делопроизводитель, стропальщик, помощник воспитателя. 41 человек закончили обучение, 40 трудоустроились на постоянные рабочие места. 4 человека по разным причинам прекратили обучение досрочно. В этом году запланировано такое же обучение по заявкам на 45 человек, - пояснили в отделе занятости. Необходимо отметить, чтобы встать на биржу труда или трудоустроиться, нужно обратиться по адресу: г.Уральск, ул.Курмангазы, 173А, телефоны: 31-01-71, 30-35-68, 30-37-18, 30-41-77. Также самостоятельно можно зарегистрироваться через портал Egov.kz и через электронную биржу труда (enbek.kz). Между тем на электронной бирже enbek.kz можно не только разметить резюме, но также подыскать для себя подходящее место работы, потому что с ноября прошлого года всех работодателей независимо от форм собственности обязали размещать там открытые вакансии. Заместитель директора центра занятости населения Уральска Айнура Казмуханова отметила, что на основании статьи 28 Закона «О занятости населения РК работодатели обязаны направить Центру занятости населения письменно, либо разместить на бирже труда (enbek.kz) сведения о наличии свободных рабочих мест, за исключением вакантных должностей государственных служащих и военных. Также на enbek.kz могут зарегистрироваться безработные. - Если владелец частной фирмы не считает нужным подавать центру занятости информацию о свободных рабочих местах, это нарушение с его стороны и меру наказания установит ответственный на то орган. Самое основное для этого сайта - нужна электронно-цифровая подпись, в принципе, и ее очень просто сделать на сайте Egov.kz, - пояснила Айнура Казмуханова. - Это облегчает поиск работы, тем более зарегистрировавшись на этом сайте, вам будут приходить уведомления о подходящих вакансиях. Человек ищущий работу может самостоятельно подыскать подходящие вакансии. К тому же, устраиваться другим способом на работу - не запрещается. Согласно закону несмотря на то, что некоторые предприниматели размещают объявления на других сайтах, в любом случае открытая вакансия должна регистрироваться на enbek.kz. После размещения вакансии, ее можно закрыть в любое время, как только нашелся претендент на рабочее место. Заместитель руководителя инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов отметил, что если не размещать открытые вакансии на сайте, то это является нарушением закона и согласно статье 98 КоАП РК это влечет штраф в размере от 5 МРП (более 14 тысяч тенге). Между тем, он сказал, что на первый раз будет вынесено предупреждение.
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
В какой сфере стало больше безработных в ЗКО (Не трогать)
Айнура Казмуханова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
безработные

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