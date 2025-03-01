Создана самая маленькая видеоигра в мире

По словам специалистов, они вдохновлялись ретро-видеоиграми, поэтому создали самую маленькую в мире игру-стрелялку, манипулируя наночастицами в реальном времени.

Результаты исследования опубликованы в журнале Japanese Journal of Applied Physics .

Специалисты Высшей школы инженерии Нагойского университета (Япония) продемонстрировали как выглядит самая маленькая видеоигра в мире.

Инженеры разместили на сенсоре камеры частицы размером с одну миллиардную часть метра. Им удалось интегрировать цифровые технологии с физическим наномиром.

По словам специалистов, они вдохновлялись ретро-видеоиграми, поэтому создали самую маленькую в мире игру-стрелялку, манипулируя наночастицами в реальном времени. В их демонстрации использовался геймпад для изменения схемы сканирования электронного луча, которым инженеры «ударяли» по наноразмерным полистирольным шариками — условному противнику.

Ранее человекоподобный робот впервые сделал сальто вперед.