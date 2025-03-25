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Социум

Спасатели ЗКО напомнили, как правильно сжигать мусор во дворе

За неправильное сжигание мусора и нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф.
Жулдызхан Хасангалиева
Спасатели ЗКО напомнили, как правильно сжигать мусор во дворе

С приходом тепла жители области начали уборку дворов. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям ЗКО напомнил о правилах пожарной безопасности. 

Как правильно сжигать мусор:

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  • Используйте металлическую бочку или яму (глубиной от 30 см, диаметром до 1 м).

  • Располагайте кострище не ближе 50 м от построек.

  • Очистите зону вокруг (радиус 10 м) от сухой травы и горючих материалов.

Что обязательно иметь при себе:

  • Огнетушитель или ведро с водой.

  • Телефон для вызова пожарных.

Важно помнить:

  • При сильном ветре и в период особого противопожарного режима сжигать мусор запрещено.

  • Нельзя оставлять кострище без присмотра.

  • После сжигания мусор нужно засыпать землёй и залить водой, чтобы не осталось тлеющих углей.

Спасатели напомнили, что за неправильное сжигание мусора и нарушение правил пожарной безопасности грозит административное наказание по статье 336 КоАП РК. 

Согласно сайту kodeksy-kz.com, за это нарушение предусмотрен штраф: для физических лиц — 20 МРП, для должностных лиц — 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 200 МРП, для среднего бизнеса — 300 МРП, для крупного бизнеса — 500 МРП. 


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