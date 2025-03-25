Спасатели ЗКО напомнили, как правильно сжигать мусор во дворе

С приходом тепла жители области начали уборку дворов. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям ЗКО напомнил о правилах пожарной безопасности.
Как правильно сжигать мусор:
Используйте металлическую бочку или яму (глубиной от 30 см, диаметром до 1 м).
Располагайте кострище не ближе 50 м от построек.
Очистите зону вокруг (радиус 10 м) от сухой травы и горючих материалов.
Что обязательно иметь при себе:
Огнетушитель или ведро с водой.
Телефон для вызова пожарных.
Важно помнить:
При сильном ветре и в период особого противопожарного режима сжигать мусор запрещено.
Нельзя оставлять кострище без присмотра.
После сжигания мусор нужно засыпать землёй и залить водой, чтобы не осталось тлеющих углей.
Спасатели напомнили, что за неправильное сжигание мусора и нарушение правил пожарной безопасности грозит административное наказание по статье 336 КоАП РК.
Согласно сайту kodeksy-kz.com, за это нарушение предусмотрен штраф: для физических лиц — 20 МРП, для должностных лиц — 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 200 МРП, для среднего бизнеса — 300 МРП, для крупного бизнеса — 500 МРП.