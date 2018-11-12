С 12 по 16 ноября в ЗКО проходит республиканская акция "Герои нашего времени". Открытие акции проходило в здании АНК, в котором приняли участие заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ, зампред филиала НДП "НурОтан" по ЗКО Серик СУЛЕЙМЕН, члены консультативно-совещательного органа при ДП ЗКО, ветераны ОВД, представители МВД РК и руководство департамента полиции ЗКО. – Руководство ЗКО уделяет особое внимание работе сотрудников полиции, выделяются большие средства для технического оснащения. Но нам есть еще над чем работать. Это вопросы о повышении заработной платы сотрудников полиции, строительство двух новых полицейских пунктов, - заявил Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Главной целью акции, по словам организаторов, является пропаганда мужества и героизма, привитие духа патриотизма и любви к Родине. – Республиканская акция проводится в шестой раз. Первое подобное мероприятие проходило в Жамбылской области, где родился наш Халык Кахарманы Газиз БАЙТАСОВ. Сегодня мы приехали в Западно-Казахстанскую область. Привезли из каждого региона, из каждой области по одному сотруднику, который совершил героический поступок. Они самоотверженно защищали жизнь, здоровье, спасая людей, которые оказались в той или иной опасной ситуации. Мы смогли привезти только по одному сотруднику. Каждый из них считает, что героизм, который они совершили, является их гражданским долгом, - отметила начальник отдела организации воспитательной работы департамента кадровой работы МВД РК Альбина МАХАМБЕТОВА. Стоит отметить, что за годы независимости страны при исполнении погибли 780 сотрудников ОВД, свыше 2 тысяч полицейских получили ранения при задержании преступников. Более тысячи сотрудников были награждены государственными наградами за отвагу, 130 из них посмертно. Среди гостей был полицейский из Акмолинской области, который спас человека. Он, рискуя своей жизнью, вынес из горящего дома газовый баллон. – 16 октября во время несения службы мы с напарником поехали в рейд. Мы заехали в деревню и на окраине увидели дом, который горел. Мы сразу же приехали на место, увидели там соседей и спросили, есть ли дома жильцы. Они ответили, что дома должны быть хозяева. Ни о чем не думая, мы вошли в горящий дом, увидели человека, который лежал без сознания. Мы вытащили его на улицу, оказали первую помощь. Убедившись, что в доме больше никого нет, мы вытащили и газовый баллон, который уже заметно начал плавиться и мог взорваться в любой момент. На тот момент, у нас не было времени думать о себе. Не было чувства страха. Только через какое-то время пришло осознание, что мы могли и сами погибнуть, - рассказал заместитель начальника МПС Акмолинской области Мади БИСЕМБАЕВ. А инспектор службы полка патрульной полиции ДП города Астана Азамат БАЛТАБАЕВ отличился героизмом и мужеством несколько раз. - Первый случай произошел в мае этого года. На мосту увидел мужчину, который стоял за перилами и собирался совершить суицид. Ни на что не реагировал, был озлоблен. Кому-то по телефону сказал "Прощайте" и прыгнул в воду. Ни о чем не думая, я тоже прыгнул за ним. Тогда мне помог полицейский из Франции. Он тоже подплыл к нам и помог вытащить человека из воды. Другой случай произошел в августе. Поступило сообщение о том, что на подоконнике девятого этажа стоят дети. Они были одни дома. Им было 6 и 8 лет. Я вызвал МЧС. По аварийной лестнице поднялся на девятый этаж, завел детей в дом. Они сильно плакали. Но все обошлось. Если бы я оказался еще в такой ситуации, то несомненно сделал бы то же самое, - заявил Азамат БАЛТАБАЕВ. Далее гости посетили СОШ №7, 10, 47 и Назарбаев интеллектуальную школу, где встретились с учениками и рассказали им о своей службе, об опасностях и о своих подвигах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.