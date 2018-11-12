Впервые в Атырау при поддержке управления по вопросам молодежной политики прошел "1st Grand Ball Atyrau". - Мероприятие было проведено в рамках программы "Рухани жаңғыру". Его цель - развитие культурных ценностей, увеличение интереса к искусству у молодежи региона. А также через помощь и поддержку, которая оказывается сегодня людям с ограниченными возможностями, пробудить в сердцах людей тепло и любовь к окружающим. Мы благодарим всех, кто смог посетить наше мероприятие, - сказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан. На благотворительном бале 1st Grand Ball Atyrau" выступили 150 молодых дебютантов в возрасте от 18 до 29 лет, участники в течение месяца учили европейские бальные танцы - полонез, кадриль, польку и венский вальс. В завершении бала среди дебютантов были выбраны король и королева, пара получила путевку на VIII республиканский Гранд бал, который пройдет в Астане. Сумма вырученных средств в ходе бала составила 2 миллиона тенге, организаторы вручили деньги руководителю ОО "Атырау. Маленькая страна" Ерлану Кумискалиеву. - Эти деньги пойдут на открытие третьего по счету в мире деревушки для особенных детей. Подобные деревушки уже активно работают в Великобритании и России, третий откроется на следующий год весной в Казахстане, нашем городе Атырау. Выражаю свою безграничную благодарность всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия, для особенных детей эти средства станут неоценимой помощью, - рассказал руководитель общественного обьединения Ерлан Кумискалиев. Отметим, что помимо бала, дебютанты и звезды казахской эстрады, провели целый ряд благотворительных мероприятий. В частности, они представили концертную программу в детском доме "Шанырак" и доме престарелых, а также оказали помощь 100 малообеспеченным семьям в рамках благотворительной акции "Жүректен жүрекке". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.