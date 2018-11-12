По словам Инны Крышталюк, благодаря тому, что люди собрали деньги, она смогла пройти необходимое лечение в Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я хочу выразить слова благодарности всем, кто поддержал меня трудную минуту. Спасибо тем, кто помог со сбором средств мне на поездку в Алматы. Я прошла там необходимое лечение. Теперь вернулась в Уральск. Здесь нужно пройти 3 курса химиотерапии. По словам врачей, у меня стабильное состояние, - рассказала Инна КРЫШТАЛЮК. Напомним, в феврале этого года Инне КРЫШТАЛЮК поставили диагноз - глиобластома (наиболее злокачественная опухоль (по классификации Всемирной организации здравоохранения – IV степень), развивающаяся внутри черепа - прим. автора). Ей необходимо было ехать на лечение в Алматы, однако денег на поездку у семьи не было. Мама Инны просила всех, кто может, помочь им собрать 150 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.