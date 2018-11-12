По телефону он сообщил, что застрял где-то в яме с водой. После этого связь с ним пропала. Специалисты выяснили, откуда был звонок, и теперь обследуют территорию – это район села Акшат. Однако поиски пока не дали результатов. - Два звонка поступало. Один показывает район села Акжар, другой звонок зарегистрирован вблизи села Акшат. Все эти направления отрабатываем. Телефон после этого у него отключился, - рассказывает руководииель поисковой группы Нурбол Босшин. Известно, что 10 ноября примерно в 5 утра мужчина вышел из собственного крестьянского хозяйства, которое находится в 19 километрах от Акшата. Пропавший объявлен в розыск. Поиски ведут сотрудники департамента по ЧС. Подключены кинологи и волонтеры. Также для обследования местности задействован квадрокоптер ДЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.