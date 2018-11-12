К счастью, в Атырау есть место, куда можно привести своего ребенка и оставить его на целый день. Здесь под присмотром опытных и квалифицированных педагогов детям помогут выполнить домашнее задание, дополнительно позаниматься английским языком, а потом поиграть.Малыши также не будут скучать, их здесь обучают музыке, танцам и многому другому. Ваши детки получат не только бережный уход, но и качественное образование по лучшим методикам.Стоит отметить, что у центра имеется собственная развозка, детей могут забирать из дома и из школы, все это в сопровождении персонала центра, то есть мамы и папы могут, не отвлекаясь от работы, доверить своего ребенка, а вечером Вашего ребенка доставят прямо домой. Основной деятельностью центра является раннее развитие и подготовка к школе, а также дополнительные услуги в виде групп продленного дня.- Идея открытия центра родилась в 2016 году, на тот момент моей младшей дочери исполнилось 4 года и передо мной встал вопрос, где могли бы позаниматься с моим ребенком и подготовить ее к школе. Сама я учитель высшей категорией и, имея большой опыт и стаж работы, я понимала как важно подготовить ребенка к школе, учитывая нелегкую школьную программу, - рассказала директор центра «Kinder-Land» Ольга Наурызбаева. - В нашем центре преподают учителя высшей категории, например, Мунбаева Гульшара Нургалиевна и Елешева Айдана Жаунбаевна. Все преподаватели с большим стажем и опытом работы, а два раза в неделю к нам приходит учитель пения и танцев Масягутова Инга, занятия у нее проходят в игровой форме, что очень нравится малышамПо словам Ольги Наурызбаевой, в центр также принимают детей от полутора лет в развивающий центр по принципу детского сада, то есть они здесь спят, обедают, играют, родители в это время могут смогут работать и спокойно заниматься своими делами. В центре отмечают, что в группы набираются не более 10-12 детей, что гарантирует внимание и заботу каждому ребенку.На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.