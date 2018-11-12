Сотрудники департамента охраны общественного здоровья ЗКО обратились в прокуратуру с просьбой разрешить им провести проверку в отношении медучреждения, где педагог проходил медкомиссию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас мы обратились в прокуратуру. Затем в отношении поликлиники, где педагог прошел медкомиссию будет проведена проверка нашим ведомством, - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области  Дамир Кобжасаров. Также Дамир Кобжасаров пояснил, что их ведомством был выявлен круг контактных лиц - это ученики школы, где работал педагог, сотрудники, а также его семья. - Что касается школьников, то им будут сделаны туберкулиновые пробы Манту, и в течение определенного времени они будут находиться под наблюдением врачей. Сотрудники школы пройдут флюорографию и также будут находиться под наблюдением медиков. Дома у педагога провели дезинфекционные мероприятия, члены семьи также пройдут флюорографию и будут наблюдаться у врача, - разъяснил Дамир Кобжасаров. Между тем родители учеников возмущены тем, что школа не была закрыта на карантин. Специалист же утверждает, что на карантин учебное заведение закрывается в случаях, предусмотренных приказом "Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин". В число таких заболеваний входят: чума, холера, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса и другие инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение, в соответствии с приложением № 2 Международных медико-санитарных правил (2005). Напомним, у учителя физкультуры средней школы в Уральске был выявлен туберкулез открытой формы. Заболевание выявили во время обследования педагога, который заболел воспалением легких. Нужно отметить, что учитель как положено перед началом учебного года прошел медицинскую комиссию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.