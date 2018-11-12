Иллюстративное фото с сайта zakon.kz 8 ноября 2018 года Арбитражным трибуналом при Международной торговой палате вынесено решение, согласно которому Трибунал отклонил все требования турецкой компании «Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma Anonim Şirketi» к Республике Казахстан. В марте 2015 года истец, который совместно с АО «СПК «Атырау» является учредителем АО «АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки», инициировал арбитражный процесс против Республики Казахстан. 4 июня 2018 года в Международной торговой палате г. Париж прошли основные слушания. - Истец обвинял Республику Казахстан в осуществлении мероприятий по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов путем создания Международного аэропорта Атырау, а также заявлял, что Республика Казахстан обязана возместить дополнительные инвестиции истца в «АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки», - рассказали в министерстве юстиции РК. Сумма требований истца составила около 16 млн долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. Изучив доводы сторон, трибунал отказал по всем пунктам требований истца и заключил, что государственными органами Казахстана не были совершены какие-либо действия по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов, а также по воспрепятствованию возврата дополнительных инвестиций истцу. Арбитражный трибунал также подчеркнул, что казахстанская судебная система не нарушила прав иностранных инвесторов и действовала согласно принципам законности и справедливости. Более того, трибунал также постановил, что Республика Казахстан не несет каких-либо обязательств по возврату дополнительных инвестиций истцу и заключил, что международные обязательства Казахстана по защите иностранных инвестиций были полностью исполнены. Таким образом, трибунал постановил, что истец должен понести все расходы за организацию работы и арбитражные издержки на сумму около 500 тысяч долларов США. - Решение арбитражного трибунала полностью подтверждает корректную позицию Республики Казахстан, которая по-прежнему следует политике всесторонней поддержки иностранных инвесторов на территории Казахстана, - рассказал министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.