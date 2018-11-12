Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; Свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит; Справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности или аренды жилья с выкупом на территории РК; Адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте; Справка с места работы заявителя (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций); Справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи; Сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе; Справка, подтверждающая получения заявителем доходов.

Выяснилось, что в очереди на жилье в городе Уральск состоят более 19 тысяч людей. Как рассказал заведующий сектором жилья и приватизации городского отела ЖКХ Ерлан ШАЙХИЕВ, с 19 по 26 ноября будут осуществляться прием документов по программе "Нурлы жер" среди очередников, которые состоят на учете местных исполнительных органов. – В данной программе могут участвовать люди по семи категориям: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, оралманы, дети-сироты, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций. Будут сдаваться 177 квартир. Приоритет будет отдаваться тем, кто раньше всех встал в очередь на жилье, - отметил Ерлан ШАЙХИЕВ. Как рассказал Ерлан ШАЙХИЕВ, стоимость арендного жилья с выкупом за один квадратный метр квартиры ориентировочно будет составлять 836 тенге. Срок аренды 20 лет. Так, однокомнатная квартира площадью 44,11 квадратных метра обойдется в 8,8 млн тенге. Ежемесячный платеж составит около 36 тысяч тенге. За двухкомнатную квартиру площадью 65,88 квадратных метра каждый месяц придется платить по 55 тысяч тенге. Она обойдется в 13,2 млн тенге. Трехкомнатная квартира площадью 83,82 квадратных метра обойдется в 16,8 млн тенге. Ежемесячный платеж составит 70 тысяч тенге. Перечень документов, необходимых для участия в государственной программе жилищного строительства "Нурлы жер":Стоит отметить, что заявления и документы принимаются через веб-портал "Электронного правительства". Для этого необходимо иметь ЭЦП (электронная цифровая подпись).