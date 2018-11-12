177 новых квартир по улице М.Монкеулы 108/5 выдадут людям, которые нуждаются в предоставлении жилья из государственного жилищного фонда, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выяснилось, что в очереди на жилье в городе Уральск состоят более 19 тысяч людей. Как рассказал заведующий сектором жилья и приватизации городского отела ЖКХ Ерлан ШАЙХИЕВ, с 19 по 26 ноября будут осуществляться прием документов по программе "Нурлы жер" среди очередников, которые состоят на учете местных исполнительных органов. – В данной программе могут участвовать люди по семи категориям: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, оралманы, дети-сироты, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций. Будут сдаваться 177 квартир. Приоритет будет отдаваться тем, кто раньше всех встал в очередь на жилье, - отметил Ерлан ШАЙХИЕВ. Как рассказал Ерлан ШАЙХИЕВ, стоимость арендного жилья с выкупом за один квадратный метр квартиры ориентировочно будет составлять 836 тенге. Срок аренды 20 лет. Так, однокомнатная квартира площадью 44,11 квадратных метра обойдется в 8,8 млн тенге. Ежемесячный платеж составит около 36 тысяч тенге. За двухкомнатную квартиру площадью 65,88 квадратных метра каждый месяц придется платить по 55 тысяч тенге. Она обойдется в 13,2 млн тенге. Трехкомнатная квартира площадью 83,82 квадратных метра обойдется в 16,8 млн тенге. Ежемесячный платеж составит 70 тысяч тенге. Перечень документов, необходимых для участия в государственной программе жилищного строительства "Нурлы жер":
  1. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
  2. Свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;
  3. Справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности или аренды жилья с выкупом на территории РК;
  4. Адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
  5. Справка с места работы заявителя (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций);
  6. Справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;
  7. Сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе;
  8. Справка, подтверждающая получения заявителем доходов.
Стоит отметить, что заявления и документы принимаются через веб-портал "Электронного правительства".  Для этого необходимо иметь ЭЦП (электронная цифровая подпись). За подробной информацией можно обратиться в сектор жилья и приватизации ЖКХ города Уральск по адресу: улица Некрасова, 30/1, кабинет №6. Телефон для справок: 50-64-31. Ерлан ШАЙХИЕВ Фото Медета МЕДРЕСОВА