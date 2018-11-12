Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября в Уральске ожидается солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью -12. Переменная облачность ожидается в Атырау. Днем здесь ожидается 2 градуса мороза, ночью 9 градусов мороза. До 7 градусов тепла прогреется воздух днем в Актау. Ночью похолодает до 2 градусов мороза. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.