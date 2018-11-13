В Казахстане по программе "7-20-25" в банки второго уровня подали заявки 3800 человек на общую сумму в 45 млрд тенге. Одобрили уже 2500 заявок. Однако сенатор Ольга Перепечина отметила, что население просит банки второго уровня упростить процесс рассмотрения кредитных заявок: решить вопрос многократного посещения ЦОНов, однодневного срока действия справок и другой бумажной волокиты. "С согласия заявителя нужно предоставить банкам второго уровня, ипотечным организациям доступ к государственным базам данным, содержащим информацию, необходимую для оформления кредита: идентификация личности, место регистрации, уровень дохода, подтверждение платёжеспособности, состав семьи, наличие недвижимости, кредитной задолженности", – предложила депутат на одном из пленарных заседаний Сената Парламента. И ещё один аспект: при рассмотрении кредитных заявок все банки применяют различные подходы оценки кредитных историй потенциальных заёмщиков. Депутат предложила Нацбанку рекомендовать банкам второго уровня опыт ЖССБ по оценке кредитоспособности потенциальных заёмщиков. В Национальном банке в ответе на официальный запрос Informburo.kz ответили, что совместно с МИК РК приняли дорожную карту по обеспечению доступа банков второго уровня к государственным базам данных через Государственное кредитное бюро. "Сейчас прорабатывается вопрос по обеспечению доступа Государственного кредитного бюро к соответствующим базам данных", – написали в Нацбанке. Однако контролировать кредитную политику банков финрегулятор страны всё-таки не может, потому что конечные риски по ипотечному жилищному займу в случае дефолта банки несут самостоятельно. Никто не вправе вмешиваться в их политику, подчеркнули в Нацбанке. "Установление для банков единых условий выдачи займов невозможно. Используемый ЖССБ подход в оценке кредитоспособности заёмщиков соответствует его бизнес-модели и применим исключительно в рамках системы жилищных строительных сбережений", – ответили в Нацбанке. Ольга Перепечина также считает, что на платформе электронного правительства можно создать площадку для совершения сделок по ипотечным жилищным займам программы "7-20-25" в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Для этого нужно внести изменения в законодательство. В Нацбанке отметили, что этот вопрос сейчас прорабатывается. Для этого нужно внести изменения в законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Население, по словам депутата, также продолжает отмечать дефицит первичного жилья на рынке госпрограммы. "Учитывая, что в стране работает госпрограмма жилищного строительства "Нурлы жер", считаем, что жильё, построенное по этой программе, возможно реализовать на условиях программы "7-20-25", повышающей доступность жилищной ипотеки", – сказала она, зачитывая депутатский запрос, адресованный премьер-министру. В Нацбанке в ответе на официальный запрос Informburo.kz написали, что по программе "7-20-25" заёмщик самостоятельно выбирает жильё на первичном рынке. Поэтому допустимо жильё, построенное как по государственной программе "Нұрлы жер", так и вне госпрограмм.