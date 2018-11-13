Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения сообщили, что в ночь на 12 ноября в больницу с диагнозом «Пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы шесть человек, включая четверых детей. - По предварительным данным заболевание связывают с употреблением накануне дома копченой жареной колбасы с макаронами. Со слов матери детей, ужинала семья в 17.00, а около часа ночи заболел ее 3-летний сын. После промывания желудка ребенка марганцовкой, он уснул. Затем в 2 часа ночи заболела сама мать с еще тремя детьми. За медицинской помощью они не обращались. После ухудшения состояния мать вызвала скорую помощь, после чего с младшим ребенком, минуя приемный покой, все заболевшие были доставлены в реанимационное отделение. К сожалению, спасти 3-летнего мальчика медикам не удалось. Клиническую смерть констатировали работники скорой около семи часов, - рассказали в управлении здравоохранения. Со слов матери скончавшегося ребенка, накануне они были в гостях у знакомого. - Мы были в гостях, дети попросили колбасу, хозяин дома предупредил, что она несвежая, но я решила ее обжарить. К часу ночи ребенку стало плохо, его рвало. Я промыла желудок раствором марганцовки. Он уснул. Потом я и еще трое детей почувствовали себя плохо. Тогда мы вызвали скорую помощь, – рассказала женщина. В департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской области отметили, что все, кроме отца, сейчас находятся в инфекционном отделении под наблюдением врачей, состояние стабильное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.