В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что скорую помощь вызвали в 8.17. - Скорая помощь была на месте уже в 8.20. Пострадала женщина примерно 30 лет. Предварительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Она была доставлена в областную многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. В ЛОВД на транспорте сообщили, что вызов к ним поступил в 8.30. На место выехала оперативная группа. Нужно отметить, что это был пассажирский поезд Саратов-Алматы. Поезд продолжил путь без задержек. Другие подробности выясняются.