Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 10 ноября. Вызов о том, что недалеко от линии государственной границы обнаружен подозрительный мужчина, поступил на пограничную заставу "Сазды" от одного из местных жителей близлежащего населенного пункта. На обозначенное место оперативно был выслан пограничный наряд. - В ответ на требование старшего пограничного наряда предоставить содержимое рюкзака к осмотру, напал на него с ножом и поранил его. В целях самообороны и задержания нападавшего, старший пограничного наряда выстрелил из табельного оружия. Задержанный после осмотра фельдшером населенного пункта Кигач в сопровождении наряда доставлен в Курмангазинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении пресс-службы ПС КНБ РК. В сообщении отмечается, что раненный офицер был доставлен до ближайшего медицинского учреждения, расположенного на территории райцентра Красный Яр Астраханской области РФ, где ему была проведена операция. - В настоящее время пострадавший находится в хирургическом отделении, его состояние удовлетворительное. По данному факту оповещены правоохранительные органы. Проводятся следственные мероприятия, - уточнили в пресс-службе ведомства.