Пастух крестьянского хозяйства точно не знает, был ли это волк или другое животное, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал глава крестьянского хозяйства Нурлан ДОСАНОВ, пропажу овец пастух обнаружил во второй половине дня. Но ему сообщил только вечером. В результате поисков в степи нашли туш 11 овец. Еще восемь были ранены, их пришлось зарезать самим хозяевам. А 19 овец были невредимыми. Еще 22 овцы до сих пор не могут найти. По информации заместителя акима Сырымского района Ерболата АХМЕТОВА, овцы паслись без присмотра, что и стало причиной дерзкого набега серых хищников либо бродячих собак. - Мы не можем сейчас с точностью утверждать, что это были волки. Отара паслась без присмотра. А в степи много бродячих собак. Но и нападение волков мы не можем исключать. Глава крестьянского хозяйства никаких претензий не имеет. С заявлением в правоохранительные органы не обращался, - отметил Ерболат АХМЕТОВ.