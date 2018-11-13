Как рассказал глава крестьянского хозяйства Нурлан ДОСАНОВ, пропажу овец пастух обнаружил во второй половине дня. Но ему сообщил только вечером. В результате поисков в степи нашли туш 11 овец. Еще восемь были ранены, их пришлось зарезать самим хозяевам. А 19 овец были невредимыми. Еще 22 овцы до сих пор не могут найти. По информации заместителя акима Сырымского района Ерболата АХМЕТОВА, овцы паслись без присмотра, что и стало причиной дерзкого набега серых хищников либо бродячих собак. - Мы не можем сейчас с точностью утверждать, что это были волки. Отара паслась без присмотра. А в степи много бродячих собак. Но и нападение волков мы не можем исключать. Глава крестьянского хозяйства никаких претензий не имеет. С заявлением в правоохранительные органы не обращался, - отметил Ерболат АХМЕТОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.