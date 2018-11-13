Иллюстративное фото Ng72.ru По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, инцидент произошел в понедельник вечером, 12 ноября, в 2 км от станции "Доссор" Макатского района на неохраняемом переезде. - Из-за технической неисправности на железнодорожных путях остановился груженый "КамАЗ". В результате произошла задержка двух пассажирских поездов - поезд №691 сообщением Атырау-Актобе задержался на 1 час 30 минут, второй поезд №42 сообщением Алматы-Атырау опоздал на 1 час 40 минут, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Через несколько часов восстановительные работы были завершены в полном объеме силами АО «НК «КТЖ». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.