ДТП произошло на перекрестке улиц Хусаинова и Тайманова, возле музыкального колледжа им.Курмангазы. По словам очевидцев, автомобиль «Ларгус» ехал со стороны проспекта Достык в сторону парка по улице Хусаинова, «ВАЗ 2109» ехал по улице Тайманова в сторону завода «Зенит». На перекрестке автомобили столкнулись. От удара «Ларгус» упал на бок и крышей ударился о столб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают дознаватели.