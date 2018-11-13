Приветливый персонал с радостью поможет вам отметить торжественное событие, свадьбу, юбилей или просто провести вечер в кругу друзей.Комплекс «Al Farabi» состоит из трех этажей. На первом этаже находится ресторан вместимостью до 100 человек. Здесь вы можете вечером отдохнуть в тихой и уютной обстановке, а днем отведать изумительные бизнес-ланчи в кругу своих коллег.На втором этаже вам предложат шикарный караоке-зал на 70 человек с суперсовременным оборудованием караоке и хорошей акустикой, где вы можете не только послушать любимые песни, но и самому спеть знаменитые хиты.А если вы хотите уединиться с друзьями, то вас ждет караоке VIP-зал на 20 персон. Современный дизайн, необычный интерьер, отменная кухня, вежливый персонал и приятная музыка, несомненно, сделают ваш вечер незабываемым.На третьем этаже комплекса находится еще один VIP-зал с изысканным дизайном и продуманным интерьером. Вместимость зала 25 человек.Здесь также располагается банкетный зал на 280 посадочных мест. Такой зал в восточном стиле может оказаться райским уголком колоритного Востока. При таком оформлении любое мероприятие превратится в волшебный мир сказки, в которую вы всегда сможете погрузиться.Стоит отметить необычный дизайн банкетного зала без колонн со стильным интерьером, хорошей акустикой, продуманным оформлением, LED-экраном и современным музыкальным оборудованием. Даже самые капризные гости останутся довольны обслуживанием и интерьером ресторана.Здесь вы можете отведать вкуснейшие блюда восточной и европейской кухни. Меню представлено широким выбором горячих блюд и различных закусок.При составлении меню для корпоративных мероприятий и торжественных вечеров в ресторане учитывают каждое пожелание клиента. Персонал «Al Farabi» всегда приветливо и внимательно обслужит вас. Заказ на организацию корпоративного мероприятия, проведение свадьбы или юбилея вы можете оформить в любой удобный для вас день. Стоит отметить, что именинникам предусмотрены скидки до 20%.Кроме того, комплекс «Al Farabi» принимает коллективные заявки на проведение корпоративов, которые пройдут с 21 по 30 декабря (стоимость - 10000 тенге с человека). Также вы можете здесь встретить Новый год - 31 декабря (стоимость - 20000 тенге с человека). Гостей порадует не только разнообразное и вкуснейшее праздничное меню, но и новогодняя программа с участием популярного шоу-мена и ведущего Сергея Жужи.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.