В рамках акции «Неделя безопасности дорожного движения» около сотни сотрудников дорожно-патрульной полиции сдали кровь пострадавшим в ДТП. Стоит отметить, что данная акция совместно с областным центром крови проводится ежегодно. - За один день сотрудники дорожно-патрульной полиции стали 21 литр крови для пострадавших в ДТП. В течение всей недели безопасности дорожного движения в Атырау запланирован ряд мероприятий - конкурс «Лучшая автошкола», конкурс сочинений среди школьников «Водитель, сохрани мою жизнь!», соревнования по автоспорту «Мы верим в жизнь!» и другие мероприятия посвященные памяти жертв ДТП, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Всего с начала года в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности дорожного движения заполнены 81 813 административных протокола. 1055 водителя привлечены к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, наказаны 14491 «лихача». За создание аварийной ситуаций оштрафованы 99 водителя, протоколы в отношении 331 водителя, выехавшего на встречную полосу движения направлены в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.