Жительница дома Сания рассказывает, что такая вода была весь вечер. - Вода текла ржавая. Как можно такой водой мыть посуду? Ни постирать, ни помыться невозможно же. Я весь вечер сливала эту воду, но она так и текла грязная, а ведь я за эту воду "Жайыктеплоэнерго" заплачу как за горячую! Почему никто за этим не следит? Все лето сотрудники "Жайыктеплоэнерго" ходили по домам и собирали оплату за воду, а почему они за качеством воды не следят? - возмущается женщина. В производственно-техническом отделе АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что КСК должен промыть трубы, чтобы вода была чистой. - Мы делаем подогрев воды. Вода текла грязная только в одном доме, поэтому КСК должен промыть трубы путем барботажа. Более того, КСК должны промывать трубы несколько раз, так как дом новый, - пояснили в производственно-техническом отделе АО "Жайыктеплоэнерго". Однако председатель КСК "Казбатыссервис", к которому относится данный дом, заявил, что о проблеме знает. - Такая вода текла вечером в трех домах по ул. Монкеулы - 79, 81/1, 77. Это началось после того, как сотрудники АО "Жайытеплоэнерго" устраняли порыв. Они днем вели сварочные работы и я им сказал, чтобы они слили воду. Однако они мне ответили, мол, кто за эти 300 кубометров воды будет платить. После этого просто все закрыли и уехали, а вечером в трех домах шла ржавая вода. Люди мне жаловались, но что я могу сделать. Сегодня этой проблемы уже нет, вода течет чистая, - рассказал председатель КСК Нурлан Рахимжанов.fexyD1RDGIw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.