Фото предоставлено родственниками Бакыт АГРЕШОВОЙ По словам родственников Бакыт АГРЕШОВОЙ, в 2015 году они написали письмо акиму Сырымского района о том, что жилье пенсионерки в поселке Жетикол находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит. - Акимом района на тот момент был Абат ШЫНЫБЕКОВ. Он передал наше заявление руководителю сектора жилья БЕКТЕНОВУ. Но наше письмо не нашло отклика. Никто к нам не приезжал, дом не осматривал, экспертизу не проводил, не сказали, что нужно вызвать независимого эксперта из города, который дал бы заключение о состоянии дома. Только через два года нынешний руководитель сектора жилья КАЙЫРГАЛИЕВ заполнил акт о том, что дом не пригоден для жилья и эксперт ЯУДИН дал техническое заключение, - рассказала дочь пенсионерки Уакиза МУХАМБЕТКЕРЕЕВА. По словам женщины, если бы тогда в 2015 году комиссия признала жилье тыловика аварийным, то сейчас она бы уже получила жилье. - Сколько ждать еще неизвестно. До мамы еще есть люди, которые стоят в очереди несколько лет. Дождется ли мама нового дома? - говорит Уакиза МУХАМБЕТКЕРЕЕВА. - Она просила жилье в районном центре, потому что часто болеет и ей сложно ездить из Жетикол. У пенсионерки есть две дочери. Однако в связи с трудным материальным положением взять к себе престарелую мать они не могут. Как рассказал заместитель акима Сырымского района Ербулат АХМЕТОВ, пенсионерке было предоставлено временное жилье в районном центре, недалеко от районной больницы. – Бакыт АГРЕШОВА состоит в очереди на жилье. В поселке Жетикол она третья, а в районном центре 14-ая. Мы предлагали ей жилье в Жетикол. Но бабушка отказалась. Говорит, что нужно жилье в районном центре, а здесь готового жилья нет. 13 человек перед ней стоят. Мы же не можем ей без очереди выдать. Так мы нарушим закон. Ей было предоставлено временное жилье. Районный акимат провел всю необходимую работу. Во временном жилье мы установили на свои средства газовые счетчики, отремонтировали крышу, оплатили долг за отопление, починили забор. В этом доме она может жить до следующего года. Ничего платить не надо. Дом теплый, - заявил Ербулат АХМЕТОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.