Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 ноября в центре здорового образа жизни состоялся круглый стол с участием представителей управления здравоохранения ЗКО, департамента охраны общественного здоровья ЗКО, управления образования, управления внутренней политики ЗКО, управления по вопросам молодежной политики, врачей медицинских учреждений города и области. Главной темой круглого стола стало создание устойчивого негативного отношения к табакокурению, профилактика курения и пропаганда спортивного образа жизни. Выяснилось, что в ЗКО число курильщиков в 2018 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. – Наша область, к сожалению, занимает одно из лидирующих мест по количеству курильщиков. Так, в 2018 году число людей, злоупотребляющих табакокурением, возросло в два раза. Это глобальная проблема не только для нашей области, но и для всего мира. Врачи по формированию здорового образа жизни стараются как-то решить эту проблему. Сегодняшний круглый стол - яркий тому пример. Мы предоставляем полную информацию об этой проблеме. Ведь для решения проблемы табакокурения нужный комплексный подход, с привлечением специалистов-наркологов, психологов и специалистов из центра психического здоровья, - рассказал врач по формированию ЗОЖ городской поликлиники №5 Асхат БАЙГУДЕЕВ. Стоит отметить, что одной из причин высокой смертности среди населения являются злокачественные образования, от которых ежегодно умирают 17 тысяч человек, из них 16% - люди, злоупотребляющие табакокурением. – Основной причиной развития рака легких является курение. Кроме этого, курение приводит к таким заболеваниям, как хронический бронхит и эмфизема, - рассказала руководитель областного центра формирования ЗОЖ Айгуль БАЙБАТЧАЕВА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.