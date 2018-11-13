Новые возможности для развитии учащихся стали возможными благодаря проекту партии «Нұр Отан». На данный момент по области насчитывается 15 таких классов и в каждом из них с большим интересом занимаются школьники. Реализация партийного проекта рассчитана на три года. Цель состоит в том, чтобы обеспечить растущее поколение знаниями высоких мировых стандартов. В данное время большой интерес дети проявляют к робототехнике и углубленному изучению программирования. Теперь IT-классы открыты во всех районах и помогают развивать цифровую грамотность на селе. - Здесь занимаются пятый и седьмой классы. Всего 164 школьника. По этой программе два наших учителя съездили и прошли обучение в центре в Уральске. В данное время он обучают детей программированию, робототехнике, и 3 D проектированию, - рассказала руководитель районного отдела образования Замзагуль ЕРГАЗИЕВА. В открывшихся IT-классах созданы максимально комфортные условиях для развития школьников. Для полноценной работы приобретено и установлено качественное оборудование, технические средства обучения и методическая литература. - Это развивает научно-технические умения детей. В этом классе есть компьютеры для учеников и один для учителей. Есть видеокамера, 3D-принтер. У детей интерес большой, - пояснил учитель информатики Ерлан УТЕГАЛИЕВ. Подобные кабинеты очень хорошее начинание и их работа даст положительный эффект. В будущем году ещё один IT-класс откроется в районном центре, в школе имени Досмухамедова, а всего в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще 50 IT-классов в течение следующего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.