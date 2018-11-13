В торжественной церемонии открытия принял участие ответственный секретарь министерства образования и науки РК Арын Орсариев, президент АО «Центр международных программ» Жанболат Мелдешов. Цель выставки - обмен опытом в реализации международных образовательных проектов, повышение качества образования специалистов и молодежи, а также расширение международного сотрудничества. В этом году представители 200 зарубежных университетов из 40 стран предоставили около 20 000 бесплатных образовательных грантов для казахстанцев. Их презентовали сразу в четырех городах республики, в том числе и Атырау. В мероприятии приняли участие представители вузов США, Великобритании, Европы, Азии и стран СНГ, языковых школ, образовательных агентств и центра международных программ, а также школьники, студенты, родители и другие лица, интересующиеся в получении образования за рубежом. - Центр международных программ ежегодно проводит образовательную ярмарку в Астане и Алматы. Данная выставка проводится в Атырау впервые. Каждый университет имеет свои отличительные черты. Участники продемонстрировали повышенный интерес к обучению, и выставка проводится на очень высоком уровне. Мы приглашаем всех школьников, студентов получить бесплатное образование в лучших зарубежных университетах в рамках бакалаврских, магистерских и докторских программ, - сказала руководитель управления по реализации международных проектов АО «Центр международных программ» Айдана Садибекова. Отметим, что за два дня выставки около 2 000 жителей региона познакомились с образовательными грантами для бесплатного обучения за рубежом.Образовательная выставка уже прошла в Астане и до 17 ноября побывает в Алматы и Шымкенте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.