Мама Искандера рассказала, что они живут в районе остановки Депо. Он оттуда каждый день ездил в школу №19. - Он доезжал обычно до остановки "Юбилейная" или "Урал" и шел в школу. Сегодня он как обычно вышел, в 12.28 позвонил мне и сказал, что пошел в школу. Больше мы его не видели. Сначала он не брал трубку, теперь телефон вообще отключен. Его рюкзак нашли на лавочке около кинотеатра "Казахстан". Кто проезжал на машине в том районе с видеорегистратором, просмотрите, пожалуйста, видео. Никогда раньше Искандер не прогуливал уроки, - говорит мама мальчика. Искандер был одет в куртку черного цвета, серую шапку и такого же цвета шарф. Всех, кто видел мальчика или располагает какой-либо информацией о нем, родители просят звонить по номерам: 8-711-226-4362, 8-705-277-8805, 8-775-135-5257, либо в полицию на номер 102.