Абзал Дюсупов чемпион по любительскому кикбоксингу, четырехкратый обладатель Кубка мира, стал обладателем пояска "WK-1" по кикбоксингу. 11 ноября в столице Грузии в Тбилиси прошел профессиональный вечер кикбоксинга "Eagle Fight series". В этот вечер Атырауский чемпион мира Абзал Дюсупов одержал победу над соперником из Грузии Лукой Шонием. Встреча была организована в формате фулл контакта, в весовой категории 63,5 кг. Абзал выиграл единогласным решением судей и защитил честь страны. Стоит отметить, что 1 декабря в Атырау состоится Большой вечер кикбоксинга с участием чемпиона мира 2013 года, чемпиона Азии 2012 года, четырехкратного обладателя Кубка мира Абзала Дюсупова.