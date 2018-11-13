Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что деятельность общественного совета ЗКО началась в 2016 году. Сейчас в его состав входит 41 человек. Из 11 человек представители государственных организаций, 30 человек избраны на конкурсной основе среди представителей некоммерческих организаций. - Областной общественный совет поднимает вопросы, которые волновали общество, и выносит на обсуждение на своих заседаниях. До сегодняшнего дня было проведено 21 расширенное заседание общественного совета и 57 заседаний президиума, - рассказал председатель общественного совета ЗКО Ербол САЛЫКОВ. Выяснилось, что общественным советом были затронуты вопросы, связанные с экологической ситуацией в регионе. По словам Ербола САЛЫКОВА, дело касалось определения экологического статуса территории полигонов Капустин Яр и ТОО "Экосервис". – В комиссии регионального общественного совета было предложено продолжить работу с целью привлечения рабочей группы с участием экспертов. Кроме того, 25 августа 2017 года были рассмотрены вопросы государственного контроля качества государственных услуг в ЗКО, вопросы уровня цен и стабилизации цен на фрукты и овощи в Уральске и области, - отметил Ербол САЛЫКОВ. Как заявил председатель совета, в данный момент общественный совет ЗКО рассматривает вопросы о проблемах безопасного питания в местах общественного питания. – В областном центре и районах многие места общественного питания работают без соответствующей регистрации. Это вызвало обеспокоенность среди населения и в рядах общественных организаций. В данный момент областной общественный совет занимается рассмотрением данного вопроса, - заявил Ербол САЛЫКОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.