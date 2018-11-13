На сегодняшний день здесь работает более 600 индивидуальных предпринимателей, которые создают новые рабочие места и вносят значительный вклад в развитие экономики района. Помимо 600 предпринимателей в районе также зарегистрировано и 189 юридических лиц. Это не только животноводческая сфера, но и большой охват сферы услуг. Ответственность бизнеса возрастает. Увеличиваются социальные выплаты, но при этом снизится нагрузка по уплате налогов. Весь предпринимательский сектор развивается очень хорошими темпами, увеличивая производственные мощности, поэтому и сумма поступившая в бюджет превышает предполагаемую. Для развития предпринимательства по-прежнему создаются хорошие условия. В данное время в области большим спросом пользуется программа «Бастау бизнес» по которой проводится обучение основам бизнеса, оказывается помощь при составлении бизнес плана и поддержка в первый год работы вновь созданного дела. Как правило, уже в этот год открываются и новые рабочие места. Это, в свою очередь, влияет на снижение числа безработного населения. Сам же район имеет хороший инвестиционный потенциал. - В с/о «Алмас» два инвестора планируются открыть колбасный цех и молочную ферму. И это правильно. В районе не хватает производства. Все наши предприниматели предпочитают заниматься куплей-продажей. Получается, от сегодня деньги остаются не в районе, а тратятся за его пределами. Единственные, кто производит и продаёт в районе — это пекарни. Поэтому производство нужно развивать обязательно, - аким Шынгырлауского района Альберт ЕСАЛИЕВ. Кроме того, в рамках совещания, действующие предприниматели задавали вопросы, касающиеся их деятельности, рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются. Аким района и представители ведомственных структур дали разъяснение и заверили в дальнейшей поддержке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.