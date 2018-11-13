Для здорового и крепкого сна недостаточно иметь удобную кровать и подушку, постельное белье также оказывает влияние на наше самочувствие, настроение и здоровье. А о том, на что обратить внимание при его выборе, пойдет речь далее.
Определяющие критерии
При покупке комплекта постельного белья необходимо обращать внимание на следующее:
плотность;
состав материала и название ткани;
упаковку.
Остановимся на каждом критерии более подробно.
Плотность
Для того чтобы постельное белье прослужило долгое время, не скатывалось и не вызывало неприятных ощущений при соприкосновении с телом, ткань должна быть достаточно плотной, с нитями одинаковой толщины, не просвечиваться на просвет.
Производитель, который дорожит своей репутацией, указывает на упаковке плотность материала – количество нитей, содержащихся на 1 квадратном сантиметре. Низкая плотность имеет это значение от 20 до 30 нитей на 1 кв. см., высокая плотность характеризуется значением 85 - 120 нитей на 1 кв. см.
Плотность материала определяет долговечность комплекта.
Состав материала
Сегодня наибольшей популярностью пользуется постельное белье, изготовленное из:
хлопка;
махры;
фланели.
льна;
шелка.
Самым популярным материалом является хлопок, в зависимости от используемой технологии при его обработке, из него получают:
батист;
сатин;
ситец;
перкаль;
поплин;
бязь.
Хлопок отличается износоустойчивостью, хорошим воздухообменом, он не накапливает статическое электричество.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!